 
مباشر

إسقاط 3 صواريخ فوق مقاطعة بيلغورود الروسية

أخبار روسيا

إسقاط 3 صواريخ فوق مقاطعة بيلغورود الروسية
Sputnik BELGOROD REGION GOVERNOR'S OFFICE
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uxi6

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف، عن إسقاط 3 صواريخ فوق مدينة بيلغورود ومحيطها.

وقال: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 صواريخ فوق مدينة بيلغورود ومحيطها والعمل جار على حصر آثار ذلك".

إقرأ المزيد
مسؤول روسي: إسقاط 4 صواريخ فوق مدينة بيلغورود
مسؤول روسي: إسقاط 4 صواريخ فوق مدينة بيلغورود

وأضاف أن حطام أحد الصواريخ سقط في منطقة سكنية بمدينة بيلغورود، وسجلت أضرار مادية لحقت بعدد من المنازل.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ وعمدة مدينة بيلغورود فالنتين ديميدوف ورئيس مجلس الإدارة المحلية في بيلغورود فلاديمير بيرتسيف يعاينون على الأرض نتيجة هذا الاعتداء.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا