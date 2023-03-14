إسقاط 3 صواريخ فوق مقاطعة بيلغورود الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف، عن إسقاط 3 صواريخ فوق مدينة بيلغورود ومحيطها.

وقال: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 صواريخ فوق مدينة بيلغورود ومحيطها والعمل جار على حصر آثار ذلك".

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وأضاف أن حطام أحد الصواريخ سقط في منطقة سكنية بمدينة بيلغورود، وسجلت أضرار مادية لحقت بعدد من المنازل.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ وعمدة مدينة بيلغورود فالنتين ديميدوف ورئيس مجلس الإدارة المحلية في بيلغورود فلاديمير بيرتسيف يعاينون على الأرض نتيجة هذا الاعتداء.

المصدر: تاس