مسؤول روسي: إسقاط 4 صواريخ فوق مدينة بيلغورود

أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بإسقاط 4 صواريخ أوكرانية بفضل عمل نظام الدفاع الجوي فوق مدينة بيلغورود ومحيطها.

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وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "عمل نظام دفاعنا الجوي فوق مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود. وتم إسقاط 4 صواريخ. ويتم حاليا تحديد الأضرار على الأرض. هناك معلومات عن إصابة امرأة واحدة. وتوجه فريق الإسعاف إلى مكان الحادث".

وأضاف أن شظايا الصواريخ ألحقت ضررا بمنزلين، مشيرا إلى أن محافظ منطقة بيلغورود فلاديمير بيرتسيف توجه إلى مكان الحادث مع خدمات الطوارئ.

المصدر: تاس