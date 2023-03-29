والاس يرد على نظيره الأوكراني: لا يزال هناك وقت قبل استخدام دبابات تشالنجر بالمعركة

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الأربعاء، أن الدبابات البريطانية "تشالنجر 2" وصلت إلى أوكرانيا لكنه لا يزال هناك وقت قبل استخدامها في المعركة.

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يأتي ذلك، غداة إعلان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف استلام قواته دبابات "تشالنجر" بريطانية، ومدرعات "سترايكر" و"كوغار" أمريكية، و"ماردر" ألمانية، في دفعة جديدة من دعم الدول الغربية العسكري.

وعرضت وسائل إعلام غربية مقطع فيديو، نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية، يظهر فيه ريزنيكوف، على متن دبابة بريطانية وسط دبابات أخرى رفع عليها علم أوكرانيا.

ويظهر في الفيديو، ريزنيكوف وهو يوجه رسالة شكر لنظيره البريطاني على دعمه أوكرانيا، ويقول إن هذه الآليات ستبدأ قريبا مهامها القتالية.

لكن الوزير البريطاني أكد في تصريح اليوم أنه لا يزال هناك وقت قبل استخدام هذه الدبابات في ساحة المعركة.

المصدر: وكالات