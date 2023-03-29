رئيس وزراء اسكتلندا يقيم الصلاة بمقر إقامته الرسمي (صور)

أقام رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، وهو أول مسلم يتولى هذا المنصب، الصلاة في يومه الأول بمقر إقامته الرسمي.

ونشر يوسف صورا مع عائلته خلال الصلاة، وكتب: "قضيت أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في بيوت هاوس (مقر إقامته الرسمي) بعد التصويت البرلماني اليوم. لحظة خاصة بالنسبة لي عندما أقوم بإمامة عائلتي في الصلاة كما جرت العادة بعد إفطارنا معا".

My family and I spending our first night in Bute House after today's parliamentary vote. A special moment leading my family in prayer in Bute House as is customary after breaking fast together. pic.twitter.com/yjPY1vpJMB — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 28, 2023

ويوم الاثنين، انتخب الاستقلاليون الاسكتلنديون حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن، في زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، ليصبح أول مسلم يرأس حزبا سياسيا كبيرا في بريطانيا.

وبذلك الفوز فإن يوسف (37 عاما) يرث المهمة الحساسة المتمثلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال عن بريطانيا التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد.

المصدر: RT