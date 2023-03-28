"بلومبرغ": مستشار بايدن اتصل بدبلوماسي صيني رفيع قبل زيارة رئيسة تايوان لواشنطن

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، اتصل بالدبلوماسي الصيني الرفيع، وانغ يي، قبل زيارة رئيسة تايوان تساي إنغ وين، أمريكا.

وأشارت المصادر إلى أن المكالمة الهاتفية التي لم تعلن عنها سابقا، جرت يوم الجمعة، وأن الجانبين تفضلا عدم الكشف عنها.

وتشير "بلومبرغ" إلى أن الولايات المتحدة والصين تسعيان لتجنب المزيد من التوترات على خلفية جولة رئيسة تايوان في أمريكا الوسطى التي ستثير الغضب لدى بكين على الأرجح.

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وتقوم رئيسة تايوان تساي إنغ وين بزيارة غواتيمالا وبليز، الدولتين الصديقتين لتايوان، خلال الجولة التي تبدأ 29 مارس ومن المقرر أن تستمر 10 أيام.

وستتوجه تساي إنغ وين إلى غواتيمالا عبر نيويورك، وفي طريق العودة ستحل في لوس أنجلوس، لكن زيارتها للولايات المتحدة لا تعتبر رسمية، وهي لن تعقد أي لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية خلالها، لكنها قد تلتقي برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي.

وأوضحت الإدارة الأمريكية في وقت سابق أن زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة تعتبر "زيارة شخصية".

المصدر: بلومبرغ