البيت الأبيض يعلق على زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة

اعتبر البيت أن زيارة رئيسة تايوان تساي إنغ وين للولايات المتحدة خلال جولتها في أمريكا الوسطى لا تشكل أي أساسا لرد الفعل من قبل الصين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد لدى الصين أي أساس لرد فعل حاد... وهذا أمر عاد".

وأضاف أن "مثل هذه الأمور حدثت في وقت سابق، وعلى الأرجح ستحدث في المستقبل".

ووصف كيربي زيارة تساي إنغ وين للولايات المتحدة بأنها "عابرة" و"غير رسمية" و"شخصية".

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وبشأن لقاءات محتملة بين رئيسة تايوان ومسؤولين أمريكيين، قال كيربي إن هذا الأمر "لن يكون غير طبيعي"، مشيرا إلى أن القرار يعود لتايوان في هذا الشأن.

وجدير بالذكر أن رئيسة تايوان ستتوجه إلى غواتيمالا وبليز يوم 29 مارس، وذلك عبر أراضي الولايات المتحدة.

وأعربت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، عن معارضتها لزيارة تساي إنغ وين للولايات المتحدة ولقائها المحتمل مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي. ودعت بكين الولايات المتحدة "لعدم دعم التوجهات الانفصالية" لتايوان وعدم عقد أي لقاءات بمشاركة مسؤولين أمريكيين.

المصدر: تاس