 شي جين بينغ: على الصين التصدي للتدخل الأجنبي في تايوان

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بلاده ستتصدى بحزم للتدخل الأجنبي في قضية تايوان وستقاوم الأنشطة الانفصالية الهادفة إلى استقلال الجزيرة.

وأضاف الرئيس الصيني في الحفل الختامي للدورة الأولى لبرلمان البلاد في تشكيلته الرابعة عشرة: "يجب التمسك الصارم بمبدأ الصين الواحدة والالتزام بتوافق عام 1992، وتعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان بشدة، ومعارضة التدخل الأجنبي والأنشطة الانفصالية الهادفة إلى استقلال تايوان ".

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وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده، تعتزم المضي قدما بثبات في عملية إعادة التوحيد مع تايوان. وقال: "من الضروري التعزيز المستمر لعملية اعادة توحيد الجزيرة مع الوطن الام".

في وقت سابق، أعلنت حكومة الصين، أن بكين تعتزم تعزيز العلاقات عبر المضيق وستتخذ خطوات حاسمة في عام 2023 لمحاربة استقلال تايوان ودفع عملية إعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة".

وتخضع جزيرة تايوان لإدارتها الخاصة منذ عام 1949. من جهتها تعتبر بكين أنها واحدة من المقاطعات الصينية.

وتصاعدت التوترات حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي تايبيه في أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.

المصدر: تاس