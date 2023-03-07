وزير الخارجية الصيني: بكين ستبذل قصارى جهدها لإعادة توحيد تايوان سلميا

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، إن بكين ستبذل قصارى جهدها لإعادة توحيد تايوان سلميا، لكنها مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية.

وأضاف تشين قانغ "سنواصل بكل إخلاص بذل كل جهد لتحقيق إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم بأكبر قدر من الإخلاص والجهود القصوى، مع الحفاظ على القدرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

وشدد على أنه "يجب ألا يستخف أحد بالعزيمة القوية والإرادة الراسخة والقدرة الكبيرة للحكومة الصينية والشعب الصيني على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها".

وأعلنت حكومة جمهورية الصين الشعبية، الأحد الماضي أن بكين تعتزم تعزيز العلاقات عبر المضيق وستتخذ خطوات حاسمة لمحاربة استقلال تايوان في عام 2023 ودفع عملية إعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة".

وتخضع جزيرة تايوان لإدارتها الخاصة منذ عام 1949. من جهتها تعتبر بكين أنها واحدة من المقاطعات الصينية.

وتصاعدت التوترات حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي تايبيه في أغسطس 2022.الأمر الذي نددت به بكين واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.

المصدر: نوفوستي