تقرير: بايدن لن يدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض قريبا

تطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الثلاثاء، إلى الإصلاح القضائي في إسرائيل والاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت الشوارع ضده.

وقال بايدن: "أنا مثل الكثيرين من المؤيدين الكبار لإسرائيل، أنا قلق جدا، إسرائيل لا يمكنها المضي بهذا الطريق، كمت قد أوضحت هذه النقطة".

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وأضاف أنه لا يوجد لديه نوايا لدعوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لزيارة الى البيت الأبيض خلال الفترة القريبة.

وفي وقت سابق، قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نيديس، إنه من المرجح أن تتم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض بعد عيد الفصح في أوائل شهر أبريل المقبل.

وقال السفير الأمريكي لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "نتنياهو سيدعى قريبا لزيارة البيت الأبيض.. وأعتقد أنه سيدعى لهذه الزيارة بعد عيد الفصح".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت في وقت سابق أن مسؤولين أمريكيين كبارا نصحوا نتنياهو بعدم زيارة واشنطن في الوقت الحالي، معللين ذلك بالقول إن الرئيس جو بايدن لن يتجنب الانتقاد العلني للحكومة الإسرائيلية خلال الزيارة.

ورغم تشكيل الحكومة الإسرائيلية منذ نحو 3 أشهر إلا أن بايدن لم يوجه دعوة حتى اليوم إلى نتنياهو للقائه في البيت الأبيض.

المصدر: وكالات + "i24 News"