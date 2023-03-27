البيت الأبيض: بايدن كان صريحا للغاية مع نتنياهو وأعرب له عن مخاوفه

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، أعرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن مخاوفه إزاء الوضع في إسرائيل وسط الاحتجاجات على الإصلاح القضائي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن بايدن كان "صريحا للغاية" مع نتنياهو.

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وأكد أن بايدن أبدى مخاوفه لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنامين نتانياهو مباشرة، حيال الوضع في إسرائيل وسط أزمة سياسية متصاعدة بشأن خطط تعديل النظام القضائي.

وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، قالت في بيان، في وقت سابق الاثنين: "نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل التي تؤكد مجددا الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية".

وأضافت "القيم الديمقراطية كانت دائما، ويجب أن تظل، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابعت "المجتمعات الديمقراطية تتعزز من خلال ضوابط وتوازنات"، مشددة على أن "التغييرات الأساسية لنظام ديمقراطي يجب أن تتم على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".

وجاءت تصريحات كيربي وواتسون قبل أن يعلن نتنياهو تأجيل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وتعرض نتانياهو لضغوط متزايدة، الاثنين، من أجل وقف مساعي حكومته لإدخال تعديلات كبيرة على النظام القضائي في البلاد مع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.

وأثارت خطة التعديلات القضائية غضبا شعبيا لم يسبق له مثيل منذ تولي حكومة نتانياهو الائتلافية، المكونة من أحزاب يمينية متشددة ودينية، السلطة في أواخر العام الماضي، كما أثارت قلق حلفاء إسرائيل في الغرب.

المصدر: وكالات