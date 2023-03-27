نتنياهو يعلن تأجيل التعديلات القضائية ويطالب الجيش بمواجهة رفض الخدمة العسكرية والتصدي للعصيان

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه حصل على موافقة أغلبية أعضاء حكومته على تأجيل التعديلات القضائية، لمنع اندلاع حرب أهلية في إسرائيل.

وأضاف في كلمة يوم الاثنين، أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع، حيث قال: "أنا اعطيت فرصة حقيقية للتفاوض".

إقرأ المزيد

وأوضح أنه قرر تأجيل التعديلات القضائية لهذه الدورة من الكنيست حتى الوصول لإجماع.

كذلك أشار إلى انه سيتم مناقشة التعديلات القضائية في الدورة القادمة من الكنيست.

وصرح بأن لديه أغلبية في الكنيست تجعله يناقش التعديلات القضائية، مشيرا إلى أن أنصاره خرجوا في الشوارع بعفوية دون دعم من سياسيين أو إعلام.

وذكر نتنياهو أنه يجب تمرير تعديلات قضائية تعيد التوازن بين السلطات الثلاثة، مبينا أن التعديلات القضائية ضرورية.

وأشار إلى أنهم سيتوصلون إلى التعديلات باتفاق واسع.

وبخصوص الاحتجاجات، قال نتنياهو: "خرجتم كلكم إلى الشوارع ولن يسكت أحد الديمقراطية.. لكن تظاهروا بمسؤولية ولا تنجروا نحو التحريض.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بوجود شرخ عميق بين الإسرائيليين، موضحا أن أقلية متطرفة تريد تمزيق إسرائيل وتسحبها لحرب أهلية.

وأكد أن هناك أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق الدولة، يستخدمون العنف ويهددون بإلحاق الأذى بالمسؤولين المنتخبين ويحرضون على حرب أهلية.

وطلب نتنياهو من رؤساء الجيش والشرطة مواجهة رفض الخدمة العسكرية، مشددا على أنه لن يقبل برفض الخدمة العسكرية أو الفوضى.

كما طالب قادة الجيش بالتصدي للعصيان وليس احتوائه، بل إيقافه والتصرف بحزم.

وأعلن أنه مدرك للتوتر الهائل ومنتبه لرغبة المواطنين في تخفيف التوتر، مشيرا إلى أنه ليس مستعدا لتمزيق الشعب.

وأفاد نتنياهو بأن الأزمة الحالية "تجبرهم على التصرف بمسؤولية".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية