أصلها سوري واختفت 500 عام.. مخطوطة توراتية تعرض بسعر خيالي في نيويورك

عرضت أقدم مخطوطة سورية للتوراة لمدة أسبوع في إسرائيل، قبل طرحها للبيع بسعر خيالي في مزاد علني بولاية نيويورك الأمريكية في مايو المقبل.

قدّمت المخطوطة المعروفة باسم "ساسون" نسبة إلى اسم مالكها الأكثر شهرة ديفيد سلومون ساسون الذي توفي عام 1942، لوسائل الإعلام في تل أبيب الأربعاء الماضي. حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعود تاريخ هذه النسخة الفريدة شبه الكاملة للكتاب المقدّس، إلى القرن الميلادي العاشر، أو حتى إلى نهاية القرن التاسع، وفقاً لدار "سوذبيز" للمزادات التي ستتولى بيعها.

24 كتابا تتألف منها التوراة

وتحتوي "مخطوطة ساسون" على الكتب الـ24 التي يتألف منها الكتاب المقدّس اليهودي (تاناخ)، وهي التوراة (أو أسفار موسى الخمسة الأولى من الكتاب المقدّس) وقسم الأنبياء، وقسم الكتابات الأخرى، ولا يتجاوز المفقود من هذه المخطوطة 12 ورقة.

وحاليا، تُعرض المخطوطة التي تضم مقاطع باليونانية والآرامية، وقد حُفظت بشكل استثنائي واضح في متحف الشعب اليهودي في حرم جامعة تل أبيب.

وتصف مديرة المتحف أوريت شاحام جوفر هذه القطعة التاريخية الفريدة بأنها "واحدة من أعظم اللحظات في حياتي بصفتي أمينة المعرض".

اختفت 500 عام

شارون مينتز، الباحثة في نصوص اليهودية في دار "سوذبيز" للمزادات، قالت إن هذه المخطوطة اختفت لأكثر من 500 عام بعد تدمير الكنيس اليهودي في ماكيسين (بلدة مرقدة في شمال شرق سوريا حالياً) حيث كانت موجودة، قبل أن تظهر مجدداً عام 1929.

وبعد أن فُحصت المخطوطة بواسطة الكربون 14 تبيّن أنها أقدم وأكثر اكتمالًا من مخطوطة حلب التي كُتبت في الجليل في القرن العاشر وأعيدت إلى إسرائيل في خمسينيات القرن العشرين بعد العثور عليها في المدينة السورية.

سعر خيالي

وأوضحت "سوذبيز" في بيان أن "مخطوطة ساسون" سبق أن عُرضت للجمهور "مرة واحدة فحسب قبل عقود، وستعرض الآن قبل بيعها في دار سوذبيز في نيويورك في مقابل نحو 30 إلى 50 مليون دولار، ما سيجعل منها على الأرجح أغلى مخطوطة تباع في مزاد علني".

كما يُعتقد أن “ساسون” أقدم من مخطوطة لينينغراد (سان بطرسبورغ)، وهي أقدم نسخة كاملة باقية من نصّ الكتاب المقدس العبري، ومؤرّخة في مطلع القرن الحادي عشر.

المصدر: "تركيا بالعربي"