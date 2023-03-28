ماذا أكد الرئيس الصيني لولي العهد السعودي خلال الاتصال الهاتفي الأخير؟

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، إن بكين ستدعم الحوار اللاحق بين الرياض وطهران.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي جين بينغ: "يعتزم الجانب الصيني مواصلة دعم عملية الحوار اللاحقة بين السعودية وإيران".

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وأشار الرئيس الصيني إلى أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران لعب دورا مهما في تعزيز الوحدة والتعاون في المنطقة، وأن تسوية التناقضات عبر الحوار تصب في مصلحة جميع الدول وتطلعات المجتمع الدولي.

وقال شي جين بينغ: "نأمل أن تتمسك السعودية وإيران بروح حسن الجوار، وأن تحسن علاقاتهما باستمرار على أساس نتائج الحوار في بكين".

في 10 مارس، اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين. أجرى ممثلو البلدين محادثات في بكين على مدى عدة أيام، تم على إثرها إعداد بيان ثلاثي حول ذلك.

المصدر: تاس