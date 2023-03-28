التقى بن زايد ومسؤولين.. الإمارات تؤجل زيارة نتنياهو وتستقبل بينيت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت التقى الليلة الماضية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي.

إقرأ المزيد

ووفق موقع "y.net" فقد أجرى الاثنان محادثات حول تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، فيما التقى بينيت عددا من المسؤولين الإماراتيين على مدار اليوم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون إسرائيليون إن الإمارات ألغت زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب مخاوف من أن سلوكه خلال الزيارة قد يزيد التوترات الإقليمية مع إيران، بحسب ما أفاد موقع "والا".

وقال مكتب نتنياهو حينها إن الزيارة ألغيت لأسباب لوجستية.

من جهته، أفاد موقع "israelnationalnews" أن الجانبين ناقشا "تعزيز التعاون بين البلدين خاصة خلال هذه الفترة المعقدة".

ولفت الموقع إلى أن بينيت عقد سلسلة من 5 اجتماعات مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين إماراتيين، من بينهم الشيخ خلدون المبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار وأحد كبار مستشاري رئيس الدولة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من أجل استمرار زخم التعاون بين البلدين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية