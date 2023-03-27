مقتل 4500 مدني في جمهورية دونيتسك منذ تصعيد النزاع

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أنه منذ تصعيد النزاع، قتل 4471 مدنيا في الجمهورية بينهم 134 طفلا.

وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: "خلال 403 أيام من التصعيد قُتل ضمن حدود الأراضي التي تم تحريرها قبل بدء العملية العسكرية الروسية، 684 مدنيا، بينهم 28 طفلا، وفي المناطق المحررة خلال العملية العسكرية قُتل 3787 مدنيا، بينهم 106 أطفال. والمجموع: 4471، بمن فيهم 134 طفلا".

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وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة أصيب 4253 مدنيا، بينهم 274 طفلا.

وتم تسجيل خلال هذه الفترة أكثر من 16.4 ألف عملية قصف، منها 16.1 ألف باستخدام أسلحة ثقيلة.

وتضرر نتيجة ذلك أكثر من 10.2 ألف مبنى سكني و2.5 ألف منشأة بنية تحتية مدنية وأكثر من 1.3 ألف وسيلة نقل.

المصدر: نوفوستي