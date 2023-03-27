"التلغراف": حرس زيلينسكي منعه من قبول شوكولاته من صحفي بريطاني خشية تسميمه

أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية بأن حرس الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، منعه من قبول قطعة شوكولاته ضيفه إياها المذيع البريطاني، إدوارد مايكل جريلز، خوفا من تسميمه.

ووصل مقدم برنامج "البقاء على قيد الحياة"، جريلز، إلى أوكرانيا لتصوير فيلم وثائقي، حيث التقى مع زيلينسكي. وفي محاولة منه "لإذابة الجليد" خلال الاجتماع الأول، قرر تقديم قطعة من الشوكولاتة إلى زيلينسكي.

وذكرت الصحيفة إن "الفريق الأمني ​​للرئيس لم يكن سعيدا بذلك. ورفضوا العرض خوفا من محاولة جريلز البالغ من العمر 48 عاما قتل زيلينسكي".

وقال مقدم البرنامج إنه تفهم الأمر.

المصدر: نوفوستي