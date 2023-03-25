اتهم مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، الحكومة الأوكرانية وعلى رأسها فلاديمير زيلينسكي، باستغلال حياة الأوكرانيين لمصلحتهم الخاصة، والتسبب بخسائر هائلة لا مبرر لها.

وأوضح سوسكين عبر "يوتيوب"، أن أوكرانيا تكبدت خسائر هائلة وغير مبررة، تقدر بنحو 160 ألف قتيل وجريح، متسائلا عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية هذه الخسائر.

ونوه سوسكين، بأن "أوكرانيا خاضعة لسيطرة الديكتاتورية في الوقت الراهن، تحت زعامة الحكومة الأوكرانية، برئاسة فلاديمير زيلينسكي، مستغلين المواطنين الأوكرانيين، كبيادق يتم التضحية بها لتحقيق مصالحهم الخاصة، وتحقيق أكبر قدر من الرفاه لأنفسهم، حتى يتمكنوا من قيادة السيارات الفارهة".

وتابع سوسكين، "أن طبقة الأوليغارشية الأوكرانية تتغذى بدماء الأوكرانيين، الذين يدافعون عن وطنهم، في الوقت الذي تستولي فيه مجموعة من الطفيليات الأجنبية على السلطة في بلادهم".

المصدر: نوفوستي