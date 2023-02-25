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مستشار أوكراني سابق: سياسة زيلينسكي موجهة للقضاء على الشعب الأوكراني

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مستشار أوكراني سابق: سياسة زيلينسكي موجهة للقضاء على الشعب الأوكراني
Globallookpress IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai
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أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن سياسة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بدعم الدول الغربية، قادت إلى كارثة ديموغرافية في البلاد.

وأكد سوسكين أن زيلينسكي وإدارته يدمرون النظام الديموغرافي، ويؤججون النزاع.

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وأشار إلى أن الرجال الأوكرانيين لا يمكنهم مغادرة البلاد بسبب الأحكام العرفية.

وأضاف: "يتم القضاء على الأمة الأوكرانية والشعب الأوكراني. ويتم تدمير الأسرة كمؤسسة، وتدمير الإنجاب في أوكرانيا، وزيلينسكي هو من فعل ذلك".

وأشار إلى أن الغرب، بتسليحه للقوات الأوكرانية، يساهم في تأجيج النزاع، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير كارثي على مستقبل البلاد.

وشدد على أن البيانات الديموغرافية في أوكرانيا لعام 2022 ستظهر نتائج هذه السياسة.

المصدر: نوفوستي

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