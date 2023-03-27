لافروف: روسيا ستحدد مستقبل علاقاتها القادمة مع الغرب بشروطها الخاصة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو ستقرر مستقبل وآفاق علاقاتها القادمة مع الغرب وفقا لشروطها الخاصة، متى ما أرادت ذلك، وفي حال قررت قيادات الغرب أن تستيقظ من أحلامها.

وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس أمناء صندوق "ألكسندر جورتشاكوف " للدبلوماسية العامة، اليوم الاثنين، "على الرغم من الحملة الغربية القذرة الهادفة لمحو كل ما يتعلق بروسيا، لا يزال لدينا العديد من الأصدقاء في جميع دول العالم، بما في ذلك الغرب، وبالرغم من قلة هؤلاء الأصدقاء في الغرب ندرك تماما أنهم يتعاطفون مع بلدنا متعدد الجنسيات، ويحبون الثقافة الروسية، ويشاركوننا قيمنا الأخلاقية التقليدية".

المصدر: تاس