كوريا الجنوبية.. مصرع 4 أشقاء نيجيريين في حريق

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بمصرع 4 أشقاء نيجيريين، عقب اندلاع حريق في مبنى سكني يتكون من ثلاثة طوابق في مدينة أنسانسي، جنوب سيئول، اليوم الاثنين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق الذي اندلاع حريق في الطابق الثاني فجرا، بعد 40 دقيقة، إلا أهم لم يتمكنوا من إنقاذ الأشقاء الـ 4 وهم فتاتان إحداهما في الـ 4 من العمر والأخرى في الـ 11، وصبيان أحدمها في الـ6 والآخر في لـ 7 من العمر.

ووفقا لسلطات المدينة، كان داخل المنزل 7 أفراد لحظة وقوع الحريق، وتمكن الوالدان من إنقاذ طفلهما البالغ عامين، إلا أنهما فشلا في إنقاذ البقية.

وأضافت السلطات، أنه تم إجلاء 37 شخصا من سكان المبنى، معظمهم من الأجانب، بينهم ثلاثة مواطنين نيجيريين، واثنان من أوزبكستان، ومواطن روسي أصيبوا بجروح طفيفة.

وصرحت الشرطة بعد التحقيق في الحادث، أن الحريق بدأ في بلاط الصالة قريبا من باب المنزل، مرجحة أنه نشب نتيجة تماس كهربائي بين الأجهزة المنزلية والأسلاك الكهربائية، حيث لم يعثر على أية مواد قابلة للاشتعال، أو أية مؤشرات على أن الحريق متعمد.

المصدر: يونهاب