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كشف تفاصيل محاولة اغتيال قائد الشرطة في ماريوبول

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كشف تفاصيل محاولة اغتيال قائد الشرطة في ماريوبول
Globallookpress Russian Emergencies Ministry
صورة أرشيفية
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كشف أحد مسؤولي وكالات إنفاد القانون عن تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها قائد شرطة مدينة ماريوبول ميخائيل موسكفين اليوم الاثنين.

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جاء ذلك وفق ما نقلته عن المسؤول وكالة "نوفوستي" الروسية، حيث قال إن قنبلة كانت مثبتة أسفل السيارة عندما كان قائد الشرطة بجوارها، إلا أنه تم تجنب إصابات خطيرة، ولن يحتاج قائد الشرطة إلى دخول المستشفى.

ووفقا لمراسل "نوفوستي"، يعمل خبراء الطب الشرعي في مكان محاولة الاغتيال، فيما تم تفعيل خطة "الملاحقة" في المدينة.

المصدر: نوفوستي

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