قائد القوات البرية الأوكرانية يعلق على الوضع في أرتيموفسك

أفادت قناة Military Media Center على تيلغرام، بأن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني الفريق أول ألكسندر سيرسكي، زار المواقع الأوكرانية في اتجاه أرتيموفسك.

ووفقا للقناة، أعلن الجنرال في ختام زيارته، أن المنطقة تشهد في الوقت الراهن أشد مرحلة من القتال في معركة أرتيموفسك.

وأعرب القائد العسكري الأوكراني، عن اعتقاده بأن الوضع هناك في غاية الصعوبة والتعقيد لكنه مستقر، وأشار إلى استمرار هجوم القوات الروسية على المدينة.

وشدد الجنرال الأوكراني كذلك على أن، الإصرار على الدفاع عن هذا المركز السكني، يعود في سببه إلى "ضرورات عسكرية".

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في وقت سابق، قال الجنرال سيرسكي، إن الفصائل الأوكرانية قد تنتقل قريبا إلى الهجوم في أرتيموفسك.

ووفقا له، يخطط الجيش الأوكراني لاستغلال "التعب الذي حل بقوات مجموعة فاغنر الروسية في المنطقة".

وتقع أرتيومفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا، وهي محور نقل مهم لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس. وتدور معارك ضارية خارج المدينة خلال الأشهر الستة الماضية.

المصدر: MK