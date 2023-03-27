الدفاع الأوكرانية تطالب بعدم نشر أية معلومات حول الهجوم المضاد المرتقب ضد القوات الروسية

طالبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، الصحفيين والمدونين بعدم إثارة موضوع الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف، ضد القوات الروسية في دونباس، بهدف "استعادة الأراضي".

وشددت ماليار عبر "تلغرام"، على أن هنالك 3 جهات فقط مخولة بنشر معلومات عن الهجوم الأوكراني المضاد، والخطط الاستراتيجية، وتتمثل في الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف، والقائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني.

وأضافت: "لا داعي لطرح أسئلة متعلقة بالهجوم المضاد على الخبراء في البث المباشرة، كما لا داعي لكتابة المدونات والمنشورات في هذا الموضوع، وليس هنالك حاجة على الإطلاق لمناقشة الخطط العسكرية لجيشنا علنا".

وفي ذات السياق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن كييف لا تستطيع شن هجوم مضاد على القوات الروسية، بسبب نقص الأسلحة والذخائر، مشيرا إلى أن أوكرانيا بانتظار إمداد حلفائها لها بالأسلحة.

ومن جانبه قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الغرب "يدفع" بأوكرانيا لشن هجوم مضاد، بهدف تبرير الإمداد المالي واللوجستي لكييف.

كما نوه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بأن روسيا على علم بالاستعدادات الأوكرانية لشن هجوم مضاد، مؤكدا استعداد هيئة الأركان العامة الروسية للرد السريع.

المصدر: نوفوستي