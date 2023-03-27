بوليانسكي يوضح سبب المعاملة اللاإنسانية لأسرى الحرب من جانب القوميين الأوكرانيين

قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن القوميين الأوكرانيين، إلى جانب المرتزقة الأمريكيين، يؤمنون بحقهم في انتهاك القانون الدولي دون عقاب.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض المرتزقة الأمريكيين يعتقدون أنه - لا داعي للقلق بشأن القواعد الدولية لإجراء الحرب في أوكرانيا".

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وأشار بوليانسكي، إلى أنه "يمكن إضافة إلى ذلك كل القوميين الأوكرانيين الذين يفعلون الشيء نفسه، وانطلاقا من ذلك سيفهم المرء من أين تأتي هذه المعاملة اللاإنسانية للأسرى".

في وقت سابق، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالة جاء فيها أنه يوجد ناشطون على الجبهة الأوكرانية "لا يجوز أن يسمح لهم بالقتال في ساحة المعركة تحت قيادة الولايات المتحدة"، لكن على الرغم من ذلك، أراهم يتمتعون بحرية الوصول إلى الأسلحة الأمريكية.

كما أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأوكرانيا ماتيلدا بوغنر، أن البعثة بحوزتها تقارير موثوقة تفيد بأن القوات الأوكرانية أعدمت أشخاصا لم يشاركوا في القتال دون محاكمة عادلة.

وأكدت بوغنر، أن البعثة في أوكرانيا، تلقت معلومات أيضا حول تعذيب وسوء معاملة أسرى الحرب الروس، من قبل قوات كييف.

ووفقا لشهادات أسرى الحرب، "تعرضنا للضرب على الوجه والجسم بالأيدي والأرجل، فور وقوعنا بالأسر وأثناء الاستجواب".

المصدر: نوفوستي