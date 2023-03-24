الأمم المتحدة تدعو إلى معاملة الأسرى في أوكرانيا بإنسانية

دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ماتيلدا بوغنر، إلى احترام المبادئ الإنسانية في التعامل مع الأسرى في أوكرانيا.

وقالت بوغنر في بيانها: "كما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ندعو مرة أخرى إلى احترام قدسية الحياة والكرامة الإنسانية واحترام المبادئ الإنسانية".

وأشارت إلى أن لديها معلومات عن إعدام 25 أسير حرب روسي دون محاكمة على أيدي أفراد القوات الأوكرانية وعن أفعال مماثلة ارتكبتها القوات الروسية ضد 15 أسير حرب أوكراني.

وذكرت أن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من الجانبين اشتكوا من سوء المعاملة والتعذيب.

المصدر: نوفوستي