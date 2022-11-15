الأمم المتحدة: لدينا تقارير موثوقة بتنفيذ قوات كييف إعدامات وتعذيب لأسرى الحرب دون محاكمة

أعلن رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأوكرانيا ماتيلدا بوغنر، أن البعثة بحوزتها تقارير موثوقة تفيد بأن القوات الأوكرانية أعدمت أشخاصا لم يشاركوا في القتال دون محاكمة عادلة.

وأكدت بوغنر، أن البعثة في أوكرانيا، تلقت معلومات أيضا حول تعذيب وسوء معاملة أسرى الحرب الروس، من قبل قوات كييف.

ووفقا لشهادات أسرى الحرب، "تعرضنا للضرب على الوجه والجسم بالأيدي والأرجل، فور وقوعنا بالأسر وأثناء الاستجواب".

وفي منطقة دنيبروبتروفسك تم استخدام التيار الكهربائي في تعذيب الأسرى، كما أكدوا أنه يتم تعذيبهم في عدة مؤسسات قبل محاكمتهم بما يطلق عليه "الضرب الترحيبي".

وإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير عن احتجاز السجناء لفترات طويلة في "أماكن احتجاز غير رسمية، مثل أقبية الحراسة أو المقرات العسكرية".

المصدر: تاس