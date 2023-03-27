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قصف أوكراني لمؤسسة تعليمية في ميليتوبول (فيديو)

قصف أوكراني لمؤسسة تعليمية في ميليتوبول (فيديو)

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قصفت القوات المسلحة الأوكرانية مدينة ميليتوبول في الساعة 8:15 بتوقيت موسكو، وذكرت إدارة المدينة أن المبنى المتضرر قريب من إحدى المؤسسات التعليمية.

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ووفقا لإدارة المدينة فقد أصيب 4 أشخاص، فيما تعرض مبنى قريب من الكلية متعددة التخصصات لدمار جزئي، وتضررت عدة منازل أخرى.

وقد كتب عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، أن الانفجارات التي دوت في سماء المدينة صباح اليوم كانت مرتبطة بتشغيل منظومة الدفاع الجوي.

المصدر: RT

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