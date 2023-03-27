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أوليانوف: احتمال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على "روسآتوم" مشكوك فيه

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أوليانوف: احتمال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على
Globallookpress MFA Russia
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن احتمال فرض دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة "روسآتوم" الروسية أمر مشكوك فيه، لأن ذلك سيضرها بشدة.

وردا على المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام بأن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض عقوبات على شركة "روسآتوم" الحكومية الروسية، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على السلامة النووية للمنشآت الحكومية لتلك الدول، قال أوليانوف: "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".

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وأضاف: "يجب معرفة ما هي العقوبات التي يدور حولها الحديث ضد "روسآتوم"، وبعد ذلك فقط تقييم عواقبها".

وتابع: "بشكل عام، يبدو أن احتمال فرض مثل هذه العقوبات مشكوك فيه إلى حد ما، لأنها ستضر كثيرا بالعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها هنغاريا وبلغاريا وفرنسا".

المصدر: تاس

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