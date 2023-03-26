إضراب عمال النقل يشل مفاصل الحياة في ألمانيا

بدأ إضراب عمال النقل في معظم مناطق ألمانيا اليوم الاثنين للمطالبة بزيادة الأجور، مما سيؤدي إلى شلل وسائل النقل يوما كاملا.

وأعلنت نقابة Verdi العمالية واتحاد النقل بالسكك الحديدية في وقت سابق عن إضراب يوم الاثنين مع وقف حركة المرور في جميع أنحاء ألمانيا.

سيوقف الإضراب وسائل النقل العام في جميع الولايات الفيدرالية التي تتمتع فيها نقابة Verdi العمالية واتحاد النقل بالسكك الحديدية بنفوذ أي في جميع أنحاء البلاد تقريبا.

إقرأ المزيد

ومن المقرر إضراب موظفي القطارات فقط في برلين، والذي سيستمر من الساعة 4:00 إلى 15:00، بينما لن تتغير حركة بقية النقل بسبب الاتفاق الحالي بين النقابات العمالية وأرباب العمل.

وأعلنت شركة النقل "دويتشه بان" أنه بسبب الإضراب على مستوى البلاد، فإنها ستعلق جميع خدمات القطارات لمسافات طويلة يوم الاثنين.

وتم إلغاء أكثر من 600 رحلة جوية في جميع أنحاء البلاد نتيجة للإضراب، ومن المتوقع إلغاء وتأخير الرحلات الجوية القادمة.

وسينتهي الإضراب على مستوى البلاد في الساعة 00:00 يوم الثلاثاء. ومن خلاله، تصعد النقابات الضغط قبل الجولة الثالثة من المفاوضات مع الحكومات الفيدرالية والمحلية التي تبدأ يوم الاثنين.

وتطالب النقابات العمالية بزيادة أجور عمال النقل العام بنسبة 10.5٪ على الأقل.

المصدر: نوفوستي