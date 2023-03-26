صحفي إسرائيلي: يحدث انقلاب في إسرائيل مثلما حدث في فرنسا عام 1789

قال الصحفي الإسرائيلي، يوسي ميلمان، إن انقلابا يحدث في إسرائيل مثلما حدث في فرنسا عام 1789، وروسيا عام 1917، وإيران عام 1979، والاتحاد السوفيتي عام 1990.

وأضاف يوسي ميلمان "فكيف سينتهي بعودة الديمقراطية أو الديكتاتورية؟".

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وتابع قائلا: "على أية حال، بيبي (نتنياهو) انتهى.. دعونا نأمل ألا ينتهي الأمر بإراقة الدماء التي عرفناها من المواقف التاريخية الأخرى".

وأفاد بأنه يتم الإطاحة بالديكتاتوريين من قبل الجماهير أو دائرتهم الداخلية الذين يتخلصون منهم.

إلى ذلك، خرج آلاف الإسرائيليين يوم الأحد في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، ردا على إقالة رئيس الحكومة لوزير الدفاع يوآف غالانت الذي طالب بوقف عملية تشريع التعديلات القانونية.

ومن بين المواقع المركزية البارزة لهذه المظاهرات مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مدينة بئر السبع في الجنوب، ومدينة حيفا في الشمال.

هذا، ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في ظل تحذيرات أمنية من تنفيذ عمليات في ظل حالة الانقسام غير المسبوق، علما أن الشرطة أعلنت أنها فقدت السيطرة على التظاهرات في تل أبيب.

المصدر: وسائل إعلام عبرية