رئيس الوزراء الإسرائيلي يقيل وزير الدفاع يوآف غالانت

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.

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وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، سيقيل وزير الدفاع يوآف غالانت، بعدما دعا الأخير علنا إلى وقف حملة الإصلاح القضائي.

وأكدت مصادر عبرية أن نتنياهو يفكر باستبدال غالانت عبر الاستعانة بوزير الزراعة آفي ديختر، رئيس الشاباك السابق الذي أفادت التقارير بأنه أيد أيضا تعليق حملة الإصلاح لكنه تعهد يوم الأحد بالتصويت لصالحها.

ويأتي ذلك بعد خطاب متلفز لغالانت يوم السبت، دعا فيه لوقف فوري ومؤقت لخطة الحكومة اليمينية المتطرفة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، في أول معارضة علنية من داخل ائتلاف حكومة نتنياهو.

وجاء قرار نتنياهو في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية رفضا للتعديل الذي من شأنه وفق المعارضين أن يسيطر على السلطة القضائية بالكامل.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية