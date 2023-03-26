باكستان.. عمران خان يطرح خطة إنقاذ اقتصادية أمام حشد من مؤيديه

دافع رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان عن خطته لإنقاذ اقتصاد البلاد، أمام الآلاف من مؤيديه، قائلا إن الحكومة الحالية ليست لديها خطة لتخليص البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وخاطب خان آلاف المواطنين في تجمع حاشد بمدينة لاهور، وحدد خطته الاقتصادية المكونة من 10 نقاط.

وجاء ذلك بعدما أرجأ صندوق النقد الدولي خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان بسبب فشل إسلام آباد في الوفاء بشروط اتفاق تم التوصل إليه عام 2019.

وتلقي الحكومة باللائمة في هذا الفشل على خان.

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وقال خان "نحن بحاجة إلى عملية جراحية لتصحيح نظام الحكم في هذا البلد، بحيث يعتبر ضمان سيادة القانون أمرا لا بد منه".

وأضاف: "لتقليل عجز الحساب الجاري، علينا تشجيع الباكستانيين في الخارج على الاستثمار في البلاد".

وتركز خطة خان على زيادة الإيرادات من خلال العملات الأجنبية والاستثمار، وتوسيع شبكة الضرائب، وطرح مبادرات لمكافحة غسل الأموال.

أطيح بخان في اقتراع لحجب الثقة بالبرلمان في أبريل الماضي، وهو يقوم بحملة استعدادا لخوض انتخابات مبكرة، إلا أن الحكومة ترفض مطالبه، وتقول إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في أكتوبر القادم.

المصدر: "أ ب"