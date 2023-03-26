بيسكوف: طول مدة اللقاء بين الرئيسين بوتين وشي جين بينغ دليل على حجم الثقة المتبادلة بينهما

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن طول المحادثات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والصيني، شي جين بينغ، مؤشر على مزاج القادة وروح الثقة بينهما، وثراء اتصالاتهما.

وأوضح بيسكوف، في مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين"عبر قناة "روسيا -1"، أن اللقاء بين الرئيسين بوتين وشي جين بينغ، دام لفترة أطول من المدة التي كانت مخططة، وبشكل غير متوقع، ما يدل على حجم الثقة المتبادلة بين الزعيمين، وثراء محادثاتهما.

يذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زار موسكو يومي الـ 20 – 22 من مارس الجاري، في أول زيارة رسمية له، عقب إعادة انتخابه، رئيسا لبلاده لولاية ثالثة.

وخلال اليوم الأول من الزيارة، اجتمع الرئيسان على حدى واستمرت المحادثات بينهما مدة 4.5 ساعات، وفي الـ 21 من مارس، اجتمعا في الكرملين وأجريا عدة محادثات استمرت مدة 6 ساعات تقريبا.

المصدر: نوفوستي