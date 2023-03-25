صحيفة أمريكية تكشف "كابوسا مخيفا" للولايات المتحدة بسبب روسيا والصين

أفادت صحيفة 19FortyFive في مقال نشرته، بأن روسيا والصين ستسيطران على الشرق الأوسط في القريب العاجل، بسبب سياسات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي أفقدته هذه السيطرة.

وأضاف المقال، أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الحالي جو بايدن، ستفقد سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط، وستهديها لروسيا والصين، مشيرا إلى أن أية قوة عظمى تسيطر على هذا الجزء من العالم، ستمتلك مميزات استراتيجية كبيرة على منافسيها.

ونوه المقال، بأن الولايات المتحدة بدأت تفقد نفوذها تدريجيا، وأنها أصبحت قوة "من الدرجة الثانية"، مع الانحدار السريع، مشيرا إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع عقدها عام 2024، هي الفرصة الأخيرة للولايات المتحدة، لمنع هذا الكابوس من أن يصبح حقيقة.

وأوضح المقال، أن "الاجتماع الأخير بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، أدى إلى ظهور نظام عالمي جديد أوراسي، قلب الموازين، وجعل روسيا والصين اللاعبين المهيمنين في الساحة العالمية، وزاد من عزل الولايات المتحدة".

وخلص المقال، إلى أنه "مهما كانت صورة النظام العالمي الجديد، فإنه لن يكون كالسابق أبدا، بل وسيكون معاديا للولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي