على ماذا تطل نافذة مقر الرئيس الصيني في موسكو وكيف يبدو من الداخل! (صور + فيديو)  

يقيم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في فندق 5 نجوم في شمال العاصمة موسكو، بجوار حديقة المناظر الطبيعية الصينية التقليدية.

وقام باستقبال الرئيس الصيني عشرات الأشخاص حاملين العلمين الروسي والصيني، قبيل دخوله الفندق، حاملين لافتة كتب عليها باللغة الصينية "نرحب بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا".

ونشرت وسائل الإعلام صورا للجناح الفخم المخصص للرئيس الصيني، في فندق Soluxe، ويتكون الجناح من 7 غرف بمساحة 373 مترا مربعا، يحوي جاكوزي وحماما تركيا، ويطل الجناح على متنزه القصر الإمبراطوري الصيني، الذي تبلغ مساحته 5.2 هكتار، ويضم عشرات أصناف النباتات التي تنتمي لمختلف المقاطعات الصينية.

صممت غرف الفندق بطراز الفن الصيني " فنغ شوي" والذي يرمز للتناغم بين الفضاء والمياه وتدفقات الطاقة من خلال البيئة والتصالح مع النفس والطبيعة.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية تستمر حتى 22 من مارس الجاري، في أول زيارة له عقب انتخابه لرئاسة البلاد لولاية ثالثة.

المصدر: نوفوستي