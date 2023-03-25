"هآرتس": واشنطن حاولت الإطاحة بنتنياهو مرتين

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في نسختها الإنجليزية، إن الولايات المتحدة حاولت الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرتين في السابق.

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وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي بارز، بأن الولايات المتحدة حاولت الإطاحة بنتنياهو مرتين من قبل، رغم استمرار قوة العلاقات الثنائية بين تل أبيب وواشنطن.

وذكرت أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية ما تزال قوية ولم تتأثر بخطة الإصلاح القضائي في البلاد، وذلك رغم تصعيد بعض المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى لما أسموه بـ"الانقلاب" القضائي للحكومة الإسرائيلية.

وشدد المسؤول الإسرائيلي، الذي رفض ذكر اسمه، على أن العلاقات بين تل أبيب وواشنطن ما تزال قوية ومتماسكة، رغم ما يشوبها من توتر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الإسرائيلية الداخلية، لافتا إلى أن واشنطن حاولت عزل نتنياهو مرتين من قبل، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

المصدر: صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية