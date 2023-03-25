نجل نتنياهو يتهم واشنطن بتمويل الاحتجاجات للإطاحة بحكومة والده

اتهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية بتمويل الاحتجاجات في إسرائيل لإسقاط حكومة والده، والتوصل لاتفاق مع إيران.

وأعاد يائير، اليوم الجمعة، نشر تغريدة لناشط الليكود الذي يرأسه نتنياهو، يغال مالكا، ذكر فيها أن مارك ليفين، مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز الأمريكية "يكشف أن وزارة الخارجية الأمريكية متورطة في تمويل المظاهرات في إسرائيل في محاولة للإطاحة بحكومة نتنياهو بهدف التوصل إلى اتفاق مع السلطات في إيران".

מטורף!

מארק לוין חושף - מחלקת המדינה האמריקאית מעורבת במימון ההפגנות בישראל בנסיון להפיל את ממשלת נתניהו מתוך מטרה להגיע להסדר עם השלטונות באיראן.

עיזבו מה שזה אומר על האדיוטים השימושיים שמפגינים ברחובות. יותר חשובה השאלה,

מה זה אומר על האלטרנטיבות השלטוניות לנתניהו? pic.twitter.com/yY4Nr6MAC1 — Igal Malka - 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@igal_malka) March 24, 2023

يُشار إلى أن يائير نتنياهو تحدث بشدة في الأسابيع الأخيرة ضد المتظاهرين المناوئين لحكومة والده، وقارن المتظاهرين الأسبوع الماضي بكتيبة "العاصفة النازية".

وتشهد إسرائيل حالة من الانقسام على خلفية سعي الحكومة لتنفيذ خطة تقول إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تصفها المعارضة بالانقلاب وتقول إنها تمثل "بداية النهاية" للديمقراطية الإسرائيلية.

المصدر: وسائل إعلام عبرية