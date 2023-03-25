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أردوغان: الانتخابات القادمة ستكون تاريخية ومفصلية

أخبار العالم

أردوغان: الانتخابات القادمة ستكون تاريخية ومفصلية
AP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات القادمة في بلاده بأنها ستكون "تاريخية ومفصلية".

وقال أردوغان في كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة لوقف "نشر العلم" في إسطنبول: "في الانتخابات القادمة نحن أمام اختبار كبير".

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وأضاف: "أخذاً بالاعتبار الاصطفافات القائمة في تركيا، والأوضاع في المنطقة والعالم، فإننا نؤكد بأنّ الانتخابات القادمة في تركيا ستكون تاريخية ومفصلية بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى".

واستعرض أردوغان ما أنجزه خلال فترة رئاسته قائلا: "نحن من أعطينا الحقوق كاملة لبعض الأطراف التي تمّ تهميشها في شعبنا، والتي كانت محرومة منها لسنوات طويلة قبلنا".

المصدر: RT 

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