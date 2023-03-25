"سنتواصل أسبوعيا أو كل عشرة أيام".. أردوغان يعلق على الملفات التي بحثها مع بوتين

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في مؤتمر باسطنبول على أبرز الملفات التي بحثها هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت.

وقال أردوغان: "أجريت قبل قليل محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. استمعت منه عن تقديره للدور التركي في النزاع الروسي الأوكراني ومساعي تركيا للوساطة، وكذلك تأكيده على أنه يتابع عن كثب الانتخابات المرتقبة في تركيا، وسمعت منه شخصيا كيف يتابعون هذه الانتخابات في تركيا".

وذكر أردوغان أنهما بحثا ملف ممر تصدير الحبوب، بعرض من الرئيس الروسي، وقال: "ما يريدونه (في روسيا) هو مناقشة ملف الممر الزراعي، ممر تصدير الحبوب والقمح، يريدون توصيل القمح من روسيا إلى الدول الأقل نموا والدول الفقيرة، في إفريقيا تحديدا بدون أي مقابل.. ترسلها روسيا إلى تركيا، ونحن في تركيا سنوصلها من خلالنا إلى الدول الفقيرة وخاصة في إفريقيا، بدون مقابل".

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وأضاف مخاطبا الحضور: "لاحظوا ما الذي تتابعه روسيا وتركز عليه، وما الذي تتابعه المعارضة في تركيا وتركز عليه.. هذه أمور مهمة جدا".

وأكد أردوغان أن "هذا التواصل المكثف مع الجانب الروسي سيستمر كل أسبوع مرة، أو كل عشرة أيام نتواصل مرة واحدة على الأقل".

وفي وقت سابق اليوم أكد الكرملين أن بوتين وأردوغان بحثا في اتصال هاتفي عددا من الملفات، منها أزمة أوكرانيا وتمديد صفقة الحبوب، وقضايا التعاون الثنائي، مضيفا أن أردوغان أكد الدور البناء للوساطة الروسية في عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، كما شكر روسيا على مساعدتها لبلاده في تجاوز آثار الزلزال المدمر.

المصدر: RT