صحيفة أمريكية تكشف الستار عن الخلافات بين المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا!

أفادت صحيفة The New York Times، بأن المرتزقة الأمريكيين الذين انضموا إلى "الفيلق الأجنبي" الأوكراني، يتصارعون من أجل السلطة، ويكذبون حول امتلاكهم للخبرة العسكرية.

وأوضحت الصحيفة، أنه "عقب عام من الأزمة الأوكرانية، بدأت الخلافات في صفوف المرتزقة الأمريكيين المنتسبين للقوات الأوكرانية بالظهور للعلن، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء المرتزقة يتقاتلون فيما بينهم، ويتسببون في تقويض المجهود الحربي للقوات الأوكرانية".

وأضافت، أن "العديد من هؤلاء المرتزقة الأمريكيين، أهدروا الأموال، والبعض الآخر يختلسون الأموال، تحت غطاء الأعمال الخيرية، في حين أنهم يحاولون تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الصراع".

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المرتزقة الأمريكيين، ويدعى جيمس فاسكويز، نشر مقاطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، من الجبهة، في محاولة لجمع الأموال بمساعدة هذه المقاطع، التي ادعى خلالها بقتاله في العراق والكويت سابقا، بينما حاول آخر تلفيق تهم لمجندين آخرين بالتخابر لصالح روسيا، بهدف طردهم والترقي لمناصب أرفع.

المصدر: راديو سبوتنيك