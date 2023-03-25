صحيفة أمريكية تكشف عن إشكال ينتظر القوات الأوكرانية

أفادت صحيفة 19FortyFive في مقال نشرته، بأن أعداد مركبات المشاة القتالية من طراز Bradley التي سيتم إمداد القوات الأوكرانية بها، ستشكل مشكلة كبيرة لأوكرانيا.

وأشار المقال، إلى أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال عدد قليل من مركبات المشاة القتالية Bradley لأوكرانيا، لشن هجوم مضاد "ناجح" على القوات الروسية.

وأوضح المقال، أن استلام القوات الأوكرانية لمركبات Bradley، لن يكون كافيا لشن هجوم مضاد، وأنها لن تكون قادرة على "استعادة الأراضي التي خسرتها، أو الاحتفاظ بما تملكه منها"، كون هذا الطراز من المدرعات لا يمكنه تحمل اشتباكات كبيرة.

وخلص المقال، إلى أن "قدرة مركبات Bradley على استعادة الأرض والاحتفاظ بها، ستعتمد على التكامل بين تشكيلات كبيرة من القوات الأوكرانية وعلى مساحات أوسع للمناورة".

وذكرت قيادة النقل الأمريكية في الـ 31 من يناير الماضي، أن الولايات المتحدة أرسلت أول 60 مركبة قتالية من طراز Bradley إلى أوكرانيا، وبالإضافة إلى برادلي تعهدت الولايات المتحدة، بإمداد أوكرانيا بناقلات الجنود المدرعة Stryker، ودبابات Abrams.

المصدر: نوفوستي