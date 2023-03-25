شركة إنتاج أسلحة نرويجية: TikTok تمنعنا من زيادة الإنتاج!

أفادت صحيفة VG، بأن شركة تصنيع الأسلحة النرويجية Nammo اشتكت من بناء مركز بيانات TikTok، في البلاد، بدعوى استهلاكه كمية كبيرة من التيار الكهربائي، على حساب إنتاج الذخائر.

ووفقا للصحيفة، تسعى شركة Nammo لتوسيع إنتاجها من الذخائر بشكل كبير، لإنتاج ما يكفي لإمداد الجيش النرويجي وحلف الناتو وحلفائه، بالذخائر الكافية، وتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة، أن بناء مركز بيانات لتطبيق TikTok قرب شركة تصنيع الأسلحة Nammo، يعوق هدفها بتوسيع إنتاجها، بسبب نقص الكهرباء الناجم عن تخصيص شركة الكهرباء المحلية حصة كبيرة من الطاقة الفائضة لمركز البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Nammo، مورتن براندتسيغ، إنه "يتوجب على السلطات الاختيار بين تخزين مقاطع فيديو القطط، وتوفير الخدمات والوظائف العامة الهامة"، محذرا من عدم إمكانية زيادة إنتاج الذخائر، دون توفير سعة إضافية من التيار الكهربائي.

وشدد مدير الاتصالات في شركة Nammo، فريدريك تانغيراس، على أن النرويج ستصبح "أضحوكة" لحلف الناتو إذا منعتها TikTok، المتهمة بـ "التجسس"، من زيادة إنتاج الأسلحة النرويجية للحلفاء، و"الدفاع" الأوكراني.

المصدر: نوفوستي