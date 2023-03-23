 
مباشر

البرلمان البريطاني يحظر TikTok

مال وأعمال

البرلمان البريطاني يحظر TikTok
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzil

أعلن مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس حظر تطبيق TikTok على الهواتف التابعة له وشبكته الخاصة.

 وقد أعلنت بريطانيا الخميس الماضي، رسمياً حظر تطبيق تيك توك الصيني على الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب مخاوف من استخدام بيانات حسّاسة.

وقد صرح البيت الأبيض، بأنه ماض في دعم التشريعات بالكونجرس الأمريكي للتعامل مع المخاوف الأمنية من تطبيق "تيك توك" الصيني.

من ناحية ثانية ذكرت "سكاي نيوز "أن البيت الأبيض، حث الكونجرس على التسريع في إصدار تشريع يحظر تطبيق تيك توك الصيني في البلاد. حسبما.

وفي وقت سابق، أعطى البيت الأبيض جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف "تيك توك" من أجهزتهم، وسط مخاوف من وجود "مخاطر أمنية" بسبب التطبيق.

المصدر" ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا