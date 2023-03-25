"نيويورك تايمز": الفيلق الأجنبي الأوكراني لم يتمكن من تجنيد حتى عشر العدد المخطط له

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الفيلق الأجنبي الأوكراني يضم حاليا نحو 1.5 ألف عنصر، رغم أن سلطات كييف كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تجنيد 20 ألف مرتزق.

وأضافت الصحيفة: "تباهى المسؤولون الأوكرانيون في البداية بخطة تجنيد 20000 متطوع أجنبي، ولكن في الواقع كان العدد الفعلي أقل بكثير من المخطط. في الوقت الحالي، يضم الفيلق حوالي 1500 عنصر".

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واستشهدت الصحيفة بوثائق داخلية من الفيلق تدل على أنه يعاني من ركود في التجنيد.

المصدر: نوفوستي