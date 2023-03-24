أعلنت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الخارجية الفرنسية مقتل مرتزق فرنسي جديد في صفوف قوات كييف على تخوم مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، في جمهورية دونيتسك الروسية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدثت صحيفة أويست فرانس عن مقتل مرتزق فرنسي. ووفقا للمعلومات الواردة في الصحيفة، قُتل أحد المنتسبين للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ويدعى كيفن د. الأسبوع الماضي بالقرب من أرتيميفسك في ظروف غامضة.

وأفادت الصحيفة: "وصلتنا الأخبار المحزنة عن وفاته، ونعرب عن تعازينا لأسرته... نذكر الجميع بأن الأراضي الأوكرانية بالكامل هي منطقة مواجهة عسكرية. وعليه، لا ينصح قطعيا السفر إلى أوكرانيا لأي سبب من الأسباب".

في وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا ، إن أكثر من 8 آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة جاءوا إلى أوكرانيا. وأضافت: أن دعم نظام كييف بهذا الشكل يزيد من تورط الدول الغربية بما يحدث في أوكرانيا.

المصدر: ريا نوفوستي