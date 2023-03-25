اليابان ستقوم مع حلول 2027 بتحديث سفن Aegis وتحميلها بصواريخ "توماهوك"

تخطط اليابان بحلول السنة المالية 2027 (1 أبريل 2027)، لتحديث جميع مدمراتها المجهزة بأنظمة Aegis حتى تتمكن من حمل صواريخ "توماهوك" التي ستشتريها اليابان من الولايات المتحدة.

أفادت بذلك اليوم وكالة Kyodo، وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستتخذ في إطار خطة تطوير القدرات الهجومية للقوات اليابانية في ضوء استراتيجية الأمن القومي المحدثة.

إقرأ المزيد

وتمتلك اليابان حاليا ثماني مدمرات مزودة بنظام إيجيس، وتنوي زيادة العدد إلى عشر مدمرات في السنوات المقبلة. وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اليابانية رسميا عن خطط لشراء ما يصل إلى 400 صاروخ "توماهوك" كروز من الولايات المتحدة - ومن المقرر إبرام العقد المقابل هذا العام.

وستشتري اليابان من الولايات المتحدة، أحدث تعديل لصواريخ "توماهوك" المجنحة بمدى يزيد عن 1600 كيلومتر، ويشار إلى أن البحرية الأمريكية فقط في عام 2021 بدأت باستخدام هذه الصواريخ.

وفي العامين الماليين 2026 و 2027، سيتم نصب هذه الصواريخ على سفن البحرية اليابانية المجهزة بأنظمة Aegis لتتبع وتوجيه بالكمبيوتر. تم تخصيص 211.3 مليار ين (حوالي 1.6 مليار دولار) لهذا البرنامج في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.

المصدر: تاس