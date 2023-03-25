 مقتل شخصين في حريق بمعمل شوكولاتة في بنسلفانيا

أفادت قناة ABC التلفزيونية بمقتل شخصين على الأقل واعتبار 7 آخرين في عداد المفقودين بانفجار وحريق في معمل لإنتاج الشوكولاتة تابع لشركة RM Palmer بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ونقلت القناة عن الشرطة المحلية، أنه تم نقل ستة أشخاص آخرين على الأقل إلى المستشفى، ولم يتم تحديد مدى شدة إصاباتهم.

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وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجار في المعمل، وشاهدوا اندلاع النيران على إثره. ويعتقد أن سبب الانفجار كان تسرب غاز، لكن التحقيق في الحادث لم يكتمل بعد.

المصدر: نوفوستي