انفجار وحريق في مصنع كيماويات في تكساس الأمريكية (فيديو)

أصيب شخص واحد على الأقل، إثر اندلاع حريق أدى إلى انفجار، الأربعاء، في مصنع للمواد الكيماوية بمدينة باسادينا في هيوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

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وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن المصنع مملوك لشركة "اينيوس فينول" وينتج مركب "كومين"، وهو مركب عضوي يستخدم في صنع مجموعة متنوعة من الأشياء بما في ذلك مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف وقطع غيار السيارات.

والكومين، هي مادة مهيجة للجلد والعين وقد تسبب الصداع والدوخة والنعاس وفقدان الوعي مع الاستنشاق لمدة قصيرة، بحسب وكالة حماية البيئة الأمريكية.

وأظهرت نشرات الأخبار المحلية كرة كبيرة من النار في المصنع تلتها أعمدة كبيرة من الدخان الأسود. وقام مسؤولون بإغلاق الطرق المجاورة لفترة وجيزة لكنهم أعادوا فتحها فيما بعد، بينما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب الحريق.

JUST IN: Massive explosion at Ineos Phenol CHEMICAL PLANT in Pasadena, Texas. — Multiple hazmat crews on the scene..



JOE’S AMERICA IS CRUMBLING BEFORE OUR EYES..



pic.twitter.com/9O10uiQYFI — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 22, 2023

وقال إد غونزاليس، عمدة مقاطعة هاريس، في تغريدة على تويتر، إن الشخص المصاب نقل إلى المستشفى. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل حالة الشخص المصاب على الفور.

بدوره، قال مكتب مكافحة الحرائق في مقاطعة هاريس، إنه استجاب خلال وقت سابق لانفجار محتمل في خط أنابيب. وقالت مدينة باسادينا إنها لم تأمر السكان باتخاذ أي إجراءات وقائية، مثل الاحتماء في مكان ما، بسبب الحريق.

المصدر: أ ب