تركيا.. نجل رئيس وزراء سابق يعلن انضمامه إلى "تحالف الشعب" بقيادة "العدالة والتنمية"

قرر حزب "الرفاه الجديد" التركي الذي أسسه محمد فاتح أربكان الانضمام إلى "تحالف الشعب" الحاكم بقيادة حزب العدالة والتنمية، استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية في 14 مايو.

وأعلن "حزب الرفاه الجديد" الذي يترأسه فاتح أربكان نجل رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان، الانضمام إلى "تحالف الشعب" وذلك بعد اجتماع عقد اليوم الجمعة مع حزب العدالة والتنمية.

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وقالت صحيفة "يني شفق" التركية إن وفدا من حزب العدالة والتنمية أجرى، الجمعة، زيارة إلى مقر حزب الرفاه مجددا، وإن الاجتماع أسفر عن "نتائج إيجابية".

وأوضحت أن حزب "الرفاه الجديد" قرر الانضمام إلى تحالف الجمهور الحاكم، مشيرة إلى أن الطرفين توصلا إلى تفاهم وتم تسليمه إلى الهيئة العليا للانتخابات بشكل رسمي.

يُشار إلى أن وفدا من حزب العدالة والتنمية زار رئاسة حزب "الرفاه الجديد" في 11 مارس، وترأس الوفد بن علي يلدريم نائب رئيس الحزب، وأجرى مناقشات مع أربكان بهدف ضمّ حزبه إلى التحالف.

ورغم أن الاعتقاد السائد كان يتوقع موافقة أربكان على مقترح الانضمام، لكنه أعلن في 20 مارس، أن حزبه سيخوض الانتخابات دون الانضمام إلى أي تحالف موجود، كما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018، أعلن فاتح أربكان، نجل رئيس الوزراء التركي الأسبق الراحل نجم الدين أربكان، تأسيس "حزب الرفاه الجديد".

ونجم الدين أربكان الذي ووافته المنية في 27 فبراير 2011، مهندس وسياسي تركي تولى رئاسة "حزب الرفاه"، كما تولى رئاسة وزراء تركيا في الفترة بين 1996 و1997.

وتأسس "حزب الرفاه" عام 1983، وتولى نجم الدين أربكان رئاسته في 1987، وتمكن الحزب من دخول البرلمان في انتخابات 1991، كما أنه فاز بأغلبية المقاعد بانتخابات 1995.

وعام 1998، أغلقت المحكمة الدستورية في تركيا حزب الرفاه بدعوى "أنشطته المعارضة لأسس الجمهورية العلمانية".

المصدر: وسائل إعلام تركية