ماكرون: فرنسا وألمانيا تعوّلان على الصين في الضغط على روسيا

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تعويل باريس وبرلين على بكين في الضغط على موسكو في قضية "الأسلحة النووية"، والعودة إلى المفاوضات حول أوكرانيا.

وقال ماكرون، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع "مجلس الاتحاد الأوروبي" في بروكسل: "تبادلنا الأفكار مع المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن الصين، ولدينا وجهة نظر مشتركة تتمثل في رغبتنا بإقحام بكين لتمارس بأقصى درجة مُمكنة ضغوطها على روسيا كي لا تلجأ لاستخدام أسلحة كيميائية ولا نووية، فضلا عن وقف النزاع والعودة إلى طاولة المفاوضات".

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يُشار إلى أنه في فبراير الماضي، قدمت بكين خطتها من أجل إحلال السلام وحل النزاع في أوكرانيا.

وتضمنت الخطة 12 نقطة، منها الدعوات إلى وقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع البلدان في المجال الأمني، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّه يُمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام تلك أساسا للتسوية وذلك عندما يكون الغرب وكييف على استعداد لهذا الأمر.

المصدر: نوفوستي